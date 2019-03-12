İpe dolana güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İzle

-çatıda mahsur kalan güvercini yangın merdiveni yardımı ile kurtarmaları



( VAN - ÖZEL) VAN



- Van’da bir binanın çatısındaki ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve vücudundaki ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. (EKİP-ŞAK-Y)

