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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
İp koptu... Anneler yere böyle düştü

İp koptu... Anneler yere böyle düştü

Etkinlikte öğrenci velilerinin yumurta, sandalye kapma ve halat çekme oyununu oynaması,

Yarış Yumurta Kamera Okul Öncesi Eğitim Çocuk Oyunları 

-Halat çekerken ipin koptuğu görüntü,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) -Annelerin halat çekme oyunu yerde sonlandı SİİRT

- Siirt'te okul öncesi eğitim kurumları tarafından okul dışarıda günü kapsamında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte anneler, halat çekme oyununda ipin kopması sonucu yere kapaklandı. Siirt'te bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrenci velileri arasında yumurta, sandalye kapma ve halat çekme yarışları yapıldı. 8'er kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca veliler yere yığılıp kaldı. Düşme anı kameraya kaydedilirken, düşen veliler gülerek ayağa kalktı.
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