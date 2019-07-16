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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İntihara kalkışan şahsı çalışma arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı

İntihara kalkışan şahsı çalışma arkadaşları ikna etmek için yoğun çaba harcadı

- Vatandaşın çatıda görüntüsü

İntihar Polis Nadan Eğitim Merkezi Polis Ekipleri 

-- İkna çabaları detay
-- Vatandaşın bulunduğu yerden inmesi,
-- Detay

( KOCAELİ )- Sporcu eğitim merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı arkadaşları ve polis yaklaşık 2.5 saat süren ikna çabalarının ardından binadan indirdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan sporcu eğitim merkezi inşaatının çatısına çıkan E.T. isimli bir kişi, çalıştığı kurumdan parasını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri metrelerce yükseklikte bulunan E.T. isimli vatandaşı ikna etmek için uğraştı. Saatler süren ikna çabası yetersiz kalınca E.T.’nin eski çalışma arkadaşları da intihardan vazgeçirmek için yoğun çaba sarf etti. Emniyet güçleri 2.5 saatlik ikna çalışmasının ardından E.T.’yi bulunduğu yerden indirdi. E.T. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakolu’na götürüldü.
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