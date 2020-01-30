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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Şahsın polislerin iknası

İntihar Polis Korkuluk İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Korkuluğun demir kesme aleti ile kesilmesi
-Vatandaşın şahsa iş sözü vermesi ve detaylar
-Kurtarılması ve ambulansa bindirilmesi
-Yaşanan ara diyaloğu

( BİLECİK )- Kendini 60 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı sallandıran Hasan İnan, Bilecik Valisi ile görüşmek istediğini söyledi- Emniyet güçlerinin yoğun çabası sonrası köprüyü çevreleyen teller kesilerek şovmen kurtarıldı BİLECİK

- Türkiye’nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İnan, bu defa da Bilecik'te Hamsu Köprüsü’ne çıkarak aynı şovunu yaptı. Hasan İnan işsiz ve borçları olduğunu belirterek Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve Hamsu deresini iki akasını birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar girişimine kalkıştı. Köprü korkuluklarına tutunan ve yaklaşık 60 metreden aşağı sallanan İnan'ı kurtarmak için emniyet görevlileri uzun uğraş verdi. Bilecik Valisi ile görüşme isteğini yerine getireceklerini belirten polis ekipleri köprü korkuluklarında duran Hasan İnan'ı alttan ayaklarını tuttu ve köprüde korkuluk vazifesi gören telleri keserek açtıkları delikten yukarı çekerek kurtardılar. Bu arada olayı gören Fevzi Pehlivan adlı vatandaş, intihara kalkışan Hasan İnan'a iş sözü verirken, ambulansa bindirilmeden önce şahsa da bir miktarda para verdi. Hasan İnan bunun üzerine Fevzi Pehlivana dönerek, "Allah işini rast getirsin" diyerek cevap verdi.Halil İnan'ın daha önce başka şehirlerde de intihara kalkıştığı biliniyor.
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