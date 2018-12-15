Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İntihar sebebiyle aksama yaşanan metro seferleri normale döndü İzle

İntihar sebebiyle aksama yaşanan metro seferleri normale döndü İzle

Şahsın cenazesinin alınması

İntihar Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Osmanbey metrodan detay
-Sağlık ekiplerinden detay

( İSTANBUL )- Raylara atlayarak intihar eden şahsın cenazesi morga kaldırıldı İSTANBUL

- Osmanbey Metro İstasyonunda bir kişinin intihar etmesi sebebiyle durdurulan M2 Yenikapı-Hacıosman seferleri normale döndü. İncelemelerin ardından raylardan alınan şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Şişli, Osmanbey Metro istasyonunda sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Osmanbey Metrosu Yenikapı istikametinde trenin geldiği esnada bir kişin intihar amacıyla raylara atladı. Bunu gören vatandaşlar durumu metro görevlilerine bildirdi. Şahsın vagonla raylar içinde sıkıştığını gören görevliler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. M2 Osmanbey-Yenikapı hattında seferler geçici olarak durduruldu. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şahsın cenazesi raylardan alınarak cenaze aracına taşındı. Kendini raylara atarak intihar eden şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu öğrenildi. M2 Yenikapı - Hacıosman seferleri saat 10.00’dan itibaren normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı