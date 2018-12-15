İntihar sebebiyle aksama yaşanan metro seferleri normale döndü İzle

-Osmanbey metrodan detay

-Sağlık ekiplerinden detay



( İSTANBUL )- Raylara atlayarak intihar eden şahsın cenazesi morga kaldırıldı İSTANBUL



- Osmanbey Metro İstasyonunda bir kişinin intihar etmesi sebebiyle durdurulan M2 Yenikapı-Hacıosman seferleri normale döndü. İncelemelerin ardından raylardan alınan şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Şişli, Osmanbey Metro istasyonunda sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Osmanbey Metrosu Yenikapı istikametinde trenin geldiği esnada bir kişin intihar amacıyla raylara atladı. Bunu gören vatandaşlar durumu metro görevlilerine bildirdi. Şahsın vagonla raylar içinde sıkıştığını gören görevliler olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. M2 Osmanbey-Yenikapı hattında seferler geçici olarak durduruldu. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şahsın cenazesi raylardan alınarak cenaze aracına taşındı. Kendini raylara atarak intihar eden şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu öğrenildi. M2 Yenikapı - Hacıosman seferleri saat 10.00’dan itibaren normale döndü.

