Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
İntihar iddiasının ardından kadın cinayeti çıktı

İntihar iddiasının ardından kadın cinayeti çıktı

Zanlının görüntüsü

Doğalgaz Kadın Cinayeti Doğalgaz Borusu Avcılık Polis Ekipleri 

-Zanlının fotoğrafları
-Hayatını kaybeden Hatice Uzun'un fotoğrafları

( İSTANBUL )- Kız kardeşini öldüren ve sonrada intihar süsü veren sanık tutuklandı İSTANBUL

- Güngören’de intihar ettiği iddia edilen Hatice Uzun’un kardeşi tarafında öldürüldüğü ortaya çıktı. Kocasını aldattığı iddiasıyla ablası Hatice Uzun’u öldüren ve sonra da intihar süsü veren Bilal Takır, “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun'un (34) cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O. Uzun ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi.

İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Kocasını aldattığı iddiasıyla ablasını öldüren Takır gözaltına alındı. Şüpheli Bilal Takır, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Bilal Takır “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı