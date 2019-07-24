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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İntihar için köprüye çıkan genç kız “Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi” diyerek ağlayıp sitem etti

İntihar için köprüye çıkan genç kız “Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi” diyerek ağlayıp sitem etti

Köprüden atlamak için korkuluğa çıkan genç kıza vatandaşlar müdahale ediyor (uzak çekim)

İntihar Genç Kız İntihar Girişimi Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

-Köprü üzerinde M.E. adlı genç kız ,polis ekipleri ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar
-M.E. nin ağlaması ve çevrede bulunanlara tepkisi
-M.E. nin ambulansa bindirilişi
-M.E. nin intihar girişiminde bulunduğu köprü ve köprünün aşağısı yakın çekim

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız çevrede bulunanların yetişmesiyle atlayamadan son anda kurtarıldı. İsminin M.E. olduğu öğrenilen kız çocuğu çevredekilere, “Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi” diye dakikalarca ağlayarak sitem etti. Olay Cemalpaşa Mahallesi ,Kamil Kara Bulvarı üzeri yeni belediye hizmet binası yanındaki Cemalpaşa Köprüsünde yaşandı. M.E. adlı 15 yaşındaki kız çocuğu intihar etmek için köprü korkuluklarına çıkarak kendini aşağı doğru sarkıttı. Yaklaşık 20 metre yüksekteki köprüden salınan M.E’yi görenler kız çocuğunu ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerindeki vatandaşlar M.E’nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp korkuluklardan yukarı çekmeyi başardılar. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle M.E sakinleştirilerek ambulansa bindirildi. Vatandaşların kurtardığı M.E ise olay yerinde ağlayarak “Beni kim kurtardı. Kim beni tuttu, niye tutuyorsunuz abi” diyerek çevrede bulunanlara tepki gösterdi. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine götürülen M.E. sağlık kontrolünden geçirildi.
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