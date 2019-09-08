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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi

İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi

Tuzla Devlet Hastanesi görüntüleri

İntihar Ağır Yaralı Irak 

-Olayın yaşandığı yerden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Pendik ilçesinde eşiyle tartışan kadın kendisini dördüncü katta bulunan dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Kadını balkondan düşerken tutmaya çalışan eşi de dördüncü kattan yere düştü. Kadın öldü, eşi ağır yaralı Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, evde eşiyle tartışan Hilal Güneş tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendini balkondan boşluğa bıraktı. Eşi Gökhan Güneş ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Gökhan Güneş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hilal Güneş ise Tuzla Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralı eşlerden Hilal Güneş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken eşi Gökhan Güneş’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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