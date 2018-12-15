İntihar girişiminde bulunan Afgan uyruklu kadın park halindeki aracın üzerine böyle düştü

-Hasar alan araçtan görüntüler

-Apartmandan ve araçtan görüntü

-Yusuf Ataç röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Zeytinburnu'nda binanın 4. katından atlayarak intihara teşebbüs eden Afgan uyruklu bir kadın, park halindeki aracın üzerine düştü. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay önceki gün sabah saatlerinde yaşandı. Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53/3. Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Afgan uyruklu bir kadın apartmanın 4. katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Park halindeki aracın üzerine düşen kadın yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Afgan uyruklu kadının atlamasından bir dakika önce tekstil firmasından tekstil malzemesi yüklemek için apartmanın önüne park eden araç, kadının hayatta kalması sağladı. 4 kat yükseklikten düşen kadın aracın büyür hasar verdi. Aracın tavanında ve iç döşemelerinde hasar meydana gelirken aracın lastiği de olay sırasında patladı. “Tellere takıldı hızı kesildi” İntihar girişiminden 1 dakika önce aracı apartmanın girişine park eden tekstil çalışanı Yusuf Ataç o anları İHA mikrofonuna anlattı. Aracın yatak görevini üstlendiğini ve araç olmasa kadının hayatını kaybedebileceğini belirten Ataç, “Aracımızla 7 top kumaş almak için çıkan aracın yerine hemen ben girdim. Kapıları açtım gelen kumaş topları arabaya atayım diye. O esnada en üst 4. kattan Afgan uyruklu bir bayan atıyor kendini aşağıya. Büyük ihtimalle intihar diyorlar. Allah’tan arabayı çektik o esnada arabanın üzerine denk geldi. Arabanın yatak görevi görmesi çok iyi oldu. Bir yandan hayatını kurtardı bayanın. Ondan sonra etraftaki komşular gelip bayanı indirdiler ve ambulansı aradık. Ambulans hastaneye götürdü şu an inşallah durumu iyidir. Tam bir bilgimiz yok ama iyi olmasını temenni ediyoruz. 4. kattan gelirken tellere takıldı hızını biraz kesti. Çarpmanın şiddeti ile arabanın tekeri bile patladı, içindeki malzeme kırıldı. Araç olmasaydı muhtemelen hayatını kaybederdi” dedi.

Afgan uyruklu kadının aracın üzerine düştüğü anlar tekstil firmasının güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde tekstil firmasından yük alan bir araç çıkış yaptıktan sonra hemen arkasından gelen Yusuf Ataç’ın kullandığı başka bir araç tekstil yükünün geri kalanını almak için apartmanın önüne aracı park ediyor. Aracın park edilmesinden bir dakika sonra ise Afgan uyruklu kadın aracın üzerine düşüyor. Kadın daha sonra çevredekiler tarafından aracın üzerinden indiriliyor.

