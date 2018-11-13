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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İntihar etmek isteyen vatandaşı baş polis ikna etti

İntihar etmek isteyen vatandaşı baş polis ikna etti

5 metre yüksekliğindeki tabelaya çıkan şahıs

İtfaiye Merdiveni Yön Tabelası Müzakere Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerindeki itfaiye ve polis ekipleri
-Çevrede toplanan kalabalık
-Aşağıdan ikna çabaları
-Müzakereci baş polis Mesut Kuru'nun itfaiye merdiveniyle ikna çabaları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olan ve intihar etmek için 5 metre yükseklikteki yön tabelasına çıkan vatandaşı müzakereci baş polis ikna etti. Olay, akşam saatlerinde Abdalağa Mahallesi’nde yaşandı. Mevlâna Celalettin Rumi Bulvarı’ndaki 5 metre yüksekliğinde bulunan yön tabelasına çıkan H.İ.'yi görenler durumu 155 Polise bildirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şahsın atlama ihtimaline karşı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tabelalarının altına kurtarma balonu açarken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Uzun süren ikna çalışmaları sırasında H.İ., müzakereler sırasında levhanın demirleri üzerinde yürümeye devam etti. Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince devreye Siverek Emniyet Müdürlüğünde görevli baş polis Mesut Kuru, itfaiye merdiveniyle şahsın yanına çıktı. Polis Kuru’nun yaklaşık bir saatlik konuşmasının ardından H.İ. intihardan vazgeçti. İndirilen şahıs hazır bekletilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.
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