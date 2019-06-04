İntihar eden oğlunun arkasından feryat eden anne yürekleri dağladı

-Oğlunu son bir kez görmek istemesi

-Cesedin yanına gitmesi

-Oğlunu görmek istemesi polisin izin vermemesi

-Annenin güçlükle uzaklaştırılması

-Annenin ceset yakınına oturması

-Ağıtlar yakıp feryat etmesi

-Apartmanın görüntüsü

-Atladığı yerin görüntüsü

-Polisin çalışması

-Teyzenin gelmesi feryat etmesi



( ADANA ) -- Adana'da 50 bin lira borcu olduğu için 8. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar ettiği ileri sürülen gencin annesinin onu son bir kez görmek isteyip feryat etmesi herkesi ağlattı ADANA



- Adana'da 50 bin lira borcu olduğu için 8. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar ettiği ileri sürülen gencin annesinin onu son bir kez görmek isteyip feryat etmesi herkesi ağlattı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlendikten sonra ayrılan Egemen Şahin 50 bin lira borcu olduğu için bunalıma girdi. Şahin girdiği bunalımdan çıkamayarak 8. kattaki evinin yatak odasının penceresinden kedini boşluğa bırakarak beton zemine çakıldı. Durumu gören komşuları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada anne Nazlı Şahin'de bir süre sonra oğlunun intihar ettiği yere gelerek, "Neden yaptın oğlum, beni nasıl yalnız bırakırsın değer miydi" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Şahin oğlunu son bir kez görmek istedi. Ancak çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri anne Şahin'e izin vermedi. Annenin, uzun süre oğlunu son bir kez görmek için feryat etmesi yürekleri dağladı. Nazlı Şahin oğlunun cesedinin hemen yanı başına oturarak ona son bir kez daha baktı. Bir süre sonra ise anne Şahin'in kız kardeşi gelerek o da ceset başında feryat edip onu son bir kez görmek istedi. Polis inceleme yaptıktan sonra otopsi için cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırdı. (FKE-

