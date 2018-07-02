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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İntihar eden gencin cenazesi yakınları tarafından alındı

İntihar eden gencin cenazesi yakınları tarafından alındı

Adana Adli Tıp Kurumu tabelasından detay

İntihar Cenaze Ormanlı Üniversite Öğrencisi Kadavra 

-Cenazenin araca yüklenmesi
-Aracın morgtan ayrılması
-arşiv görüntüler

( ADANA ) -- Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi gencin cenazesi, yakınları tarafından alındı. ADANA

- Mersin’den 28 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra Adana’da kaybolan, bugün öğleden sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi gencin cenazesi, yakınları tarafından alındı. Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan, 28 Mayıs'ta Mersin'deki evinden çıkıp Adana'ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan ailesi, Özcan'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. Bugün öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarını ormanlık alanda karşı tepeye çeviren ekipler, kadavra köpeği ‘Melo’nun yardımıyla gencin ağacın dalına asılmış haldeki cesedine ulaştı. Yusuf Özcan’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Morgu’nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere Mersin Şehir Mezarlığı’na götürüldü. (ANL-
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