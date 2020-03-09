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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi

-Çiçek’in köpeklerle oynaması

Hafta Sonu İsaf İnterpol Köpek İnter 

--Bir köpeği gezdirmesi

( SİVAS ) SİVAS

- Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, hafta sonunda memleketi Sivas’ta Kangal köpekleri ile vakit geçirdi. Sivas’ta Meraküm mevkiinde bulunan Kangal çiftliğinin misafirleri eksik olmuyor. İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezinin hafta sonu misafirleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek’te vardı. Sivaslı olan çiçek hafta sonunda Kangal köpekleri ile vakit geçirip fotoğraflar çektirdi. Çiçek, çiftçiğin İşletmecisi ve Kangal köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız’dan Kangallar hakkında bilgiler aldı.
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