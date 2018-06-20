İnternlerden anlamlı kampanya - EDİRNE

- Mezuniyet töreninden detay - Öğrencilerin açıklamalarıİnternlerden anlamlı kampanya - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip törenle mezun olan internler, kampanyaları kapsamında topladıkları parayı çocuklara aşı alınması amacıyla UNICEF'e bağışladıEDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi internleri, çocuklara aşı alınması amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 4 bin lirayı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağışladı.TÜ Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen tıp fakültesi mezuniyet töreni öncesinde açıklama yapan kampanya sorumlularından intern Alpaslan Temen, Bulgaristan'daki bir okulun kendilerine ilham olduğunu söyledi.
Öğrencilerin balo günü giyecekleri kıyafetlerin parasıyla bir çocuğun tedavi masraflarını karşıladığını belirten Temen, "Bulgaristan'daki öğrencilerin attığı bu adım bizi çok etkiledi. Dünyanın güzel haberlere ihtiyacı var. Hepimizin iyilik ve yardımlaşma konularında yarışmaya ihtiyacı var. Biz de insanlara katkımız olsun ve örnek olalım istedik. Çok israf var, dünyanın bir köşesinde bir çocuk bir kap yemeğe ihtiyaç duyarken başka bir yerde iki kap yemeği çöpe atıyoruz. Biz de aşı konusunda bilinçlendirme yapmak istedik ve aşı kampanyasında katılmaya karar verdik." diye konuştu. İntern Gözde Anlı da mezun olmalarına bir hafta kala başlattıkları kampanya kapsamında 4 bin lira topladıklarını belirterek, "Bununla 2 bin 400 çocuğa çocuk felci aşısı, 870 çocuğa kızamık, 300 çocuğa ise 6 doz tetanoz aşısı sağladık. İntern maaşlarımızdan aktardığımız paralarla bunu yaptık ve yaklaşık 170 arkadaşımız kampanyaya katıldı. " dedi. Açıklamanın ardından internler mezuniyet töreninin düzenlendiği salona geçti. 183 intern, TÜ Tıp Fakültesini başarıyla bitirerek hekimlik mesleğine adım attı.Törene, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, akademisyenler ve aileler katıldı.