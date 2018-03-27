İnternetten 'vize dolandırıcılığı' iddiası - MUĞLA
İnternetten "vize dolandırıcılığı" iddiası - MUĞLA - Mağdur Hasan Totoz'dan görüntü - Hasan Totoz'un şirket yetkilileriyle telefonda konuşması - Hasan Totoz ile röportaj - Hasan Totoz'un arkadaşı İsmail Şenol ile röportaj Muğla 'da internetten "vize dolandırıcılığı" iddiası - Dolandırıldığını öne süren kişi, savcılığa suç duyurusunda bulunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde internetten vize işlemleri hizmeti verdiği belirtilen firma tarafından dolandırıldığını öne süren kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.İlçede hediyelik eşya satarak geçimini sağlayan Hasan Totoz, vize işlemleri hizmeti verdiği belirtilen firmayla internetten iletişime geçti.Hesap numarasına istenilen bin 400 lira yatıran Totoz, vize işlemlerinin gerçekleşmediğini fark edince dolandırıldığı iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.Totoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuda çok sayıda kişinin dolandırıldığını öğrendiklerini söyledi.
Şüphelilerin vize işlemleriyle hiç alakası olmadığını aktaran Totoz, gerekenin yapılacağına inandıklarını kaydetti.