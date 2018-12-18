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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İnternetten kiralık ev tezgahı ATM’de son buldu İzle

İnternetten kiralık ev tezgahı ATM’de son buldu İzle

şüphelilerin emniyetten çıkışı

İnternet Sitesi Kamera İnter 

-adliyeye sevk edilişi
-emniyetten detay

( ANTALYA )- İnternet sitesine koydukları kiralık ev ilanlarıyla vatandaşların yolladığı kaparo paralarını dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya’da internet sitesine koydukları kiralık ev ilanlarından kapora alarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta Eskişehir’de yaşayan Y. A. internet üzerinden kiralık ev ilanlarını görüp, ilana sahip telefon numarasıyla iletişime geçti. Ev anlaşmasının ardından Y. A. belirtilen hesaba 2 bin lira kapora para yatırdı ancak daha sonra karşı tarafa hiçbir şekilde ulaşamadı. Savcılığa müracaat eden Y. A.’nın şikayeti sonrası, yapılan araştırmalarda yatırılan kaporanın Antalya Kültür Mahallesi'ndeki bir ATM’den çekildiği tespit edildi. Harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM’nin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin M. C. D., hesap sahibinin de G. G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler her 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin aynı yöntemle daha önce Bursa’da yaşayan S. D. G. isimli vatandaşın da 2 bin 950 TL parasını dolandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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