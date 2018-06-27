İnternette tanışıp evlendiler...4 yıl önce dünyaya sağlıklı bir kız çocuğu getiren engelli çift, mutlu hayatlarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor İzle

-Sakin'in kızına su getirmesi

-Zeynep'in bisikletiyle oynaması

-Zeynep'in babası Hakan Sakinci ile oynaması

-Zeynep'in babası ile resim çizmesi

-Zeynep'in saçını babaannesinin toplaması

-Hakan Sakinci ve Hayat Sakinci'nin ropörtajı

-Zeynep'in kısa konuşması

-Zeynep'in anne ve babasıyla fotoğraf çektirmesi

-Annesinin Zeynep'e yemek yedirmesi

-Zeynep'in İzmir Marşı'nı söylemesi



( MERSİN -ÖZEL) - Mersin'de yaşayan ve 8 yıllık evli olan engelli çift, önlerine çıkan bütün zorluklara rağmen yuva kurmayı başardı - 4 yıl önce dünyaya sağlıklı bir kız çocuğu getiren çift, mutlu hayatlarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor - Hakan Sakinci: "Kızımız bize Allah'ın bir lütfu" - Hayat Sakinci: "Zeynep'in kızımız olduğunu öğrenenler ilk başta endişe ediyorlar ama sağlıklı olduğunu öğrenince seviniyorlar" MERSİN



- Mersin'de yaşayan ve 8 yıllık evli olan engelli çift, önlerine çıkan bütün zorluklara rağmen yuva kurmayı başardı. Engelli olmalarına rağmen 4 yıl önce dünyaya sağlıklı bir kız çocuğu getiren çift, mutlu hayatlarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor. Özellikle 1 ay erken doğmasına rağmen sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Zeynep, ailesinin hayatına renk kattı. Mersin'de yaşayan ve 12 yıl önce bir internet sitesi üzerinde tanışan Hakan ve Hayat Sakinci, tüm zorluklara rağmen 8 yıl önce Ankara'da evlendi. Nikahtan sonra Mersin'e yerleşen engelli çiftin, 4 yıl önce Zeynep isminde bir kız çocukları dünyaya geldi. Engelli olmalarına rağmen sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren çift, mutlu hayatlarıyla görenlerin ilgi odağı oluyor. Özellikle Zeynep'i ilk görenler tedirginlik yaşasa da sağlıklı olduğunu öğrenince seviniyor. Tanışma hikayeleri ve kızlarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Hakan Sakinci, 3 yaşında İstanbul'da oturdukları binanın 4. katından düştüğünü söyledi.



O günden sonra sol tarafının felç olduğunu kaydeden Sakinci, "Şu anda 44 yaşındayım. 41 yıldır engelliyim. Yüzde 50 engel durumum var. Eşimle tanışma hikayem ilginç. 1990 ile 1995 yılları arasında Mersin’de aynı mahallede yaşamışız. O dönemde ancak birbirimiz tanımadık, görmedik. İnsan biraz da engelli olunca kendi iç dünyasıyla baş başa oluyor. O yüzden dışarıya dönük bir hayatı olmuyor. Muhtemelen ikimiz de o döneme denk gelmişizdir. Yıllar sonra biz Ankara’ya taşındık. O dönemde internette engelliler sitesi var, orada tanıştık. Eşimin Mersin’de oturduğunu öğrenince daha çok ilgimi çekti. Önce 4 ay boyunca arkadaşlık dönemi geçirdik ve ondan sonra çeşitli gelişmeler oldu. Bir süre sonra evlendik. Mutlu bir yuvamız var. 8 yıldır evliyiz" diye konuştu.

"Zeynep'i biz Allah'ın bir lütfü olarak görüyoruz" 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğunun altını çizen Sakinci, "Kızımızı Allah’ın bir lütfü olarak görüyoruz. Hiç aklımızda yoktu. Allah verince veriyor. İlk başta tabi ki durumumuzdan dolayı tereddüt ettik, korktuk. Allah'a şükür eşim hamilelik döneminde de sonrasında bir sıkıntı yaşamadık. Çocuğumuzu kucağımıza aldık. Bu yaşa kadar getirdik. 1 yaşına kadar biz kendimiz baktık daha sonra annem yanımıza geldi. Annem de bizim her şeyimize koşturuyor. Bizim elimiz, ayağımız durumunda. Zeynep bizi böyle görünce engellilere karşı çok duyarlı birisi oldu. Bize sürekli yardım ediyor. Bizim gibi olan arkadaşlarımıza da çok duyarlı davranıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. İlk gördüklerinde insanlar biraz yadırgıyorlar, şaşırıyorlar. Acaba olur mu, nasıl olur diye. Bizim çocuğumuz olduğunu öğrenince seviniyorlar. Dünya tatlısı bir kızımız var" şeklinde konuştu.

"İnsanlar Zeynep'i ilk gördüklerinde sağlıklı mı diye endişe ediyorlar" Hayat Sakinci ise 10 aylıkken çocuk felci geçirdiğini ifade etti.

O günden beri engelli olduğunu kaydeden Sakinci, "Eşimle tanışmamız ilginçti. Ben burada, eşim Ankara’daydı. İnternet aracılığıyla bir engelliler sitesinde tanıştık. Oradan arkadaşlığımızı ilerlettik ve 8 yıllık bir evliliğimiz var. Zeynep’in hamileliğine çok korkarak başladık. Tabi o dönem bizi doktorlar rahatlattı. Benim durumumdan dolayı çocuğumu doğurabilecek miyim, kucağımıza alabilecek miyiz diye tedirgin olduk. Doktorlar olabilir, doğum yapabilirsin dediler. Zeynep bir ay erken doğdu. 8 aylık bir süreç çok rahat bir şekilde geçti. İlk doğduğu an muhteşem bir duyguydu. En önemlisi sağlıklı olmasıydı. 4 yıldır Zeynep hayatımızda. İnsanlar güzel tepkiler veriyor. İlk önce tabi ki de sağlıklı mı diye endişe ediyorlar. İkimiz engelli olunca insanlar bir 'acaba' diyor. Sağlıklı olduğunu görünce rahatlıyorlar ve sonrada seviniyorlar. Zeynep bizim hayatımıza renk kattı. Mutluluk Zeynep’ten sonraymış. Daha önce de mutluyduk ama Zeynep’ten sonra daha başka oldu. Birçok engelli vatandaşa biz örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Birçok arkadaşımız bizden cesaret aldılar, aileleri de bizi görüp izin verdi. Onlar da evlendi, çocukları olan arkadaşlarımız da var" dedi.



