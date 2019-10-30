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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İnternete sahte ilan vererek araç satmak için buluştukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı İzle

İnternete sahte ilan vererek araç satmak için buluştukları kişiyi gasp eden 3 kişi yakalandı İzle

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Araç Plakası Kurusıkı Tabanca Suç Duyurusu Harekete Geç Cep Telefonu 


- İstanbul'da yaşayan Cezayir vatandaşı, Başakşehir’de araç satın almak için anlaştığı kişilerce silahla gasp edildi. Kiraladıkları araçla kaçan şüpheliler, yakalanarak cezaevine konuldu. Alınan bilgilere göre, Cezayir uyruklu Badis K., 20 gün önce bir otomobil satın almak için internet üzerinden 3 kişi ile anlaştı. Araç ilanı veren kişiler, iddiaya göre Cezayirli K.’ye Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde bir adrese akşam saat 22.30 sıralarına randevu verdi. Verilen saatte buluşma yerine giden Badis K.'nin, randevulaştığı kişiler tarafından başına silah dayamak suretiyle 3 bin 500 Euro, bin dolar parası ile cep telefonunu gasp edildi. Gaspçılar olayın ardından kayıplara karışırken, Badis K. polise giderek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine hemen harekete geçen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Cezayir vatandaşını gasp eden 3 kişinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Gasba uğrayan K.’nin ifadesi doğrultusunda şüphelilerin araç plakasını izlemeye alan emniyet güçleri, elde edilen PTS kayıtlarında gaspçıların kullandığı aracın olay günü Ercan S. (26) adına kiralandığını belirledi. Şüpheli Ercan S., olaydan 6 gün sonra Bakırköy’de bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu genişleten ve Ercan S.’nin verdiği ifade doğrultusunda diğer şüphelilerin izini süren polis, Murat Ö. (33) ve Suriye uyruklu Bozan M. (32) isimli şüphelileri ise Başakşehir’de gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden Murat Ö.’nün yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 11 fişek ve gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, suçlarını itiraf ettikleri kaydedilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (SK- ÖY-
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