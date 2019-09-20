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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İnternete kavuşan köylü davul-zurna ile kutlama yaptı - AMASYA

İnternete kavuşan köylü davul-zurna ile kutlama yaptı - AMASYA

- Bayırlı köyünden görüntüler - Davul zurna eşliğinde halay çeken köylülerden detay - Köy muhtarı Mehmet Demirci ve Hüseyin Battal ile röportajİnternete kavuşan köylüler kutlama yaptı - Amasya 'nın Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde kurulan baz istasyonu ile cep telefonlarından internete bağlanmaya başlayan köylüler, bunu davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlayan köylüler, davul zurna ile kutlama yaptı.İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Bayırlı köyünde yaşayanlar, kurulan baz istasyonuyla cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.Köy sakinleri, internete kavuşmayı köy meydanında davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.Köy muhtarı Mehmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde 2013 yılından bu yana cep telefonu kullanabildiklerini ancak internete erişim sağlanamadığını söyledi.

Köyün çukurda kalması nedeniyle yıllarca internet hizmeti alamadıklarını belirten Demirci, kurulan yeni baz istasyonuyla cep telefonlarından internete de erişim sağladıklarını anlattı.İnternete kavuşmayı davul zurna ile kutladıklarını dile getiren Demirci, "Tüm yetkililere teşekkür ederim. İnternet yokken özellikle öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Ders notları indirmek için internet çekmiyordu." dedi.
Köy sakinlerinden Hüseyin Battal da internete kavuştukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Vatani görevimi doğuda yapmaktayım. İnternetimiz geldi çok şükür. İnternet üzerinden kolaylıkla ailemle görüşebileceğim." ifadesini kullandı.Türk Telekom bölge teknik sorumlusu Savaş Başkaya ise Bayırlı köyünden yoğun başvuru yapıldığını, bunun üzerine bu sorunu çözmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

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