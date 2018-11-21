İnsülin Düzenleme Cihazı şeker hastalarının umudu olacak

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlanan 'İnsülin Düzenleme Cihazı' şeker (diyabet) hastalarının yeni umudu olacak. Cihaz insülin dozunu ayarlamakta güçlük çeken hastalara büyük kolaylık sağlayacak ve yanlış doz yüklemeden doğacak sıkıntıların da önüne geçecek. Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, şeker hastalarının günlük hayatta kullanmak zorunda olduğu insülinin dozunu ayarlamaya yarayan 'İnsülin Düzenleme Cihazı' tasarladı. Cihaz, 'Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri' kapsamında düzenlenen yarışmada bakanlık ödülüne ve bölgesel ödül almaya layık görüldü.

Şeker hastalarının yaşamını kolaylaştıracak cihazı kullanacak hasta öncelikle doktorun önerdiği değeri ve hastanın kişisel bilgilerini girecek hasta daha sonra ölçüm yaptığı şeker düzeyini cihaza girecek ve enjekte etmesi gereken insülin dozunu cihaz otomatik olarak ayarlayarak iğneye yükleyecek. Bu sayede hasta, yanlış doz yükleme riskinden korunmuş olacak ve oluşacak sıkıntılı durumun da önüne geçilmiş olacak. Projeyi hayata geçiren Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Şule Altın, şeker hastalarının yaşamını kolaylaştıracak proje hakkında bilgiler vererek şunları söyledi.



"İnsülin Düzenleme Cihazı, şeker hastalarının günlük kullanmak zorunda olduğu insülinin dozunu otomatik olarak ayarlayan bir cihazdır. Biz bu cihaza öncelikle kişinin kişisel bilgilerini yüklüyoruz. Kilosunu hemoglobin A1 C değeri ve doktorun önerdiği değeri yükleyip kaydedebiliyoruz. Ondan sonra kişi iğne vurulmadan önce ölçtüğü şeker düzeyini cihaza giriyor ve enjekte etmesi gereken insülin dozunu cihaz otomatik olarak ayarlıyor ve iğneye yüklüyor" "Cihaz tehlike durumunda yükleme yapmıyor" Özellikle şeker hastalığıyla yeni tanışanların ve yaşlıların doz ayarlamada zorluk yaşayabileceğini söyleyen Altın,"İnsülin dozu ayarlama işlemi ciddi bir hesaplama. Sürekli bir aritmetik işlem gerektiren bir durum. Zaman zaman kafa yoğunluğundan kaynaklanan yanılgılar oluşabiliyor. Yaşlı bireylerimizde bu iğne göstergeleri çok küçük olduğu için yanlış doz ayarlama gibi durumlar oluşabiliyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bunun için kişinin kendini güvende hissedebileceği bir sistem tasarladık. Cihazı çok büyük bir maliyetlerle oluşturmadık. Arduino mikro denetleyicisiyle kontrol ettik. Yapay zeka uygulamalarını temel aldık. Cihazı 150-200 lira gibi bir paraya mal ettik. Tabi bizim yaptığımız prototip, daha büyük bir cihaz ortaya çıktı ama daha küçük, cepte taşınabilecek seri üretime geçinilebilir bir cihaz olarak dönüştürülebilir. Bu da kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak ve kendini güvende hissedebileceği bir cihaz kullanımına dönüşebilir. Cihazda alt ve üst sınırları belirledik tehlike oluşturabilecek durumlarda cihaz yükleme yapmıyor ve doktora git uyarısında bulunuyor. Şeker hastaları geliştirdiğimiz bu cihazla artık korkulu rüya görmeyecekler" dedi (BMG-UY-

