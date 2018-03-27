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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Instagram fenomenleri Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum'da donmuş şelaleye tırmandı

Fenomenlerin yola çıkışları ve konuşmalar

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-Uzundere kamp, buz tırmanışı, konuşmalar ve detaylar
-Muhteşem görsellik oluşturan manzara ve tırmanış
-Tortum Şelalesi ve detaylar
-Yüksek kesimlerde kar yağışı ve manzara
-Çıldır Gölü ve kamp

( ERZURUM -ÖZEL)- Fenomenlerin buz tırmanışı muhteşem görsellik oluşturdu ERZURUM

- İstanbul’dan 1500 kilometre yol kat ederek Erzurum’a gelen 5 internet fenomeni, Uzundere ilçesinde donmuş şelaleye tırmandı. Fenomenlerin buz tırmanışı muhteşem görsellik oluşturdu. Türkiye’nin büyük bir bölümü adeta yaz havasına bürünürken Erzurum’da buz tutan şelaleler kışı unutturmadı. Önceki gün 5 internet fenomeni İstanbul'dan Erzurum'a 1500 kilometre yol kat ederek Uzundere'de buz tırmanışı yapmaya geldi. Kamp ve doğa adamı Gökhan Konaş (@tekbasinadaolur), dağcı Erdi Yılmaz (@erdiyilmaz83) ve mağaracı Ertuğrul Kulaksızoğlu (@ekulak), kaya tırmanışçısı Burak ve Murat Gezer (@gezerbros) kardeşlerin rehberliğinde Erzurum Uzundere'yi ziyaret ettiler. Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale gelen ve donmuş şelaleler üzerinde yapılan buz tırmanışını denemek için Erzurum, Uzundere'ye gelen ekip bölgedeki donmuş şelaleleri inceledi ve Cevizli Köyü'nde bulunan Sakala Çarpan Şelalesi'nde buz tırmanışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Erzincan Kemaliye Taş Yolu, Artvin Şavşat Karagöl ve Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden ekip bölgenin tanıtımına önemli katkılarda bulundu. Çektikleri video ve fotoğrafları internet üzerindeki sosyal mecralarda paylaşan 5 doğasever adamın içerikleri oldukça ilgi gördü. Önümüzdeki günlerde farklı rotalarda tekrar biraraya geleceklerini söyleyen ekip yaptıkları Doğu turundan ve bölgenin coğrafyasından, doğasında çok etkilendiklerini, en kısa zamanda daha uzun zaman ayırarak bölgeyi ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.
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