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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İnşattan düşen işçi öldü - TOKAT

İnşattan düşen işçi öldü - TOKAT



: - İnşaattan detay - Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerde bulunması Tokat 'ta inşattan düşen işçi öldüTOKAT (AA) - Tokat 'ta, inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yazıcıoğlu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan bir inşaatın 10. katında makara sistemi ile yukarıya malzeme çıkartan Afganistan uyruklu Ferdi Feragettin (26), dengesini kaybederek düştü.Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Feragettin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.Feragettin'in cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane Cenaze Gesi 

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