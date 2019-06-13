-Törene gelen ünlü isimlerden detay

-Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan açıklaması

-Şarkıcı Haluk Levent açıklaması

-İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru açıklaması

-Ödüllerin takdim edilmesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen ‘İnsanlık Ödülleri’ sahiplerini buldu. Törende ödülleri, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin öğrencileri ile Tebessüm Kahvesinin down sendromlu çalışanları takdim etti. İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen ‘İnsanlık Ödülleri’nin verildiği ödül töreni İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Törende; şarkıcı Haluk Levent, Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un yanı sıra Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun ve birçok gazeteci, yazar, televizyon sunucusu ve politikacıya ‘İyi ki iyilik var’ ödülleri verilirken, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin öğrencileri ile Tebessüm Kahvesinin down sendromlu çalışanları ödülleri sahiplerine takdim etti. Programda ayrıca şarkıcı Ebru Yaman konser verdi. "İyilikler artıkça karanlıkların azalacağını düşünüyoruz" Etkinlikte açıklamalarda bulunan İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, törende yaptığı açıklamada, sadece iyilik haberlerinin yapıldığı derginin ödül törenini düzenlediklerini belirterek, "Çok büyük bir katılım gerçekleşti. Sanat camiasından ve medya camiasından çok sayıda insanlar katıldı.

İyilikler artıkça karanlıkların azalacağını düşünüyoruz. Dergimizde sadece iyilik haberlerini paylaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu tarz haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Amacımız kötülüklerin yok olması ve iyiliklerin arttığı bir dünya için elimizden gelen tüm imkanlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmektir" şeklinde konuştu.

"Bu ödülü Haluk Levent olarak değil, AHBAP Derneği Başkanı olarak alıyorum" Törene katılan şarkıcı Haluk Levent, aslında bu ödülü Haluk Levent olarak değil, AHBAP Derneği Başkanı olarak aldığını söyleyerek, "Dernek olarak 3’üncü yılımıza girdik. Bu sürede 30 bin ailenin yaşamlarına dokunduk. Sadece onlara dokunmakla kalmadık. Yakılan ormanları, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte hareket ederek, yeşillendirdik. Bir daha oraya çivi dahi çakılmaması için ön ayak olduk. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığıyla beraber çalışıp, SMA ilaçlarının Türkiye’ye gelmesinde ön ayak olduk" diye konuştu.

"İki kavrama çok önem vermeye çalışıyorum; ilki iyilik, diğeri de insanlıktır" Törene katılan bir diğer isim Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da hayatında iki kavrama çok önem vermeye çalıştığını ifade ederek, "İlki iyilik, diğeri de insanlıktır. Bu iki kavramın başat aktörü olduğu bu gecede, böyle bir ödülü almaktan büyük onur duyuyorum" dedi.



