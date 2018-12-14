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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İnsanlar fotoğraf çekmek için akın etmeye başlayınca On Gözlü Köprü kapatıldı

İnsanlar fotoğraf çekmek için akın etmeye başlayınca On Gözlü Köprü kapatıldı

Köprünün üzerindeki vatandaşlar

Güvenlik Güçleri Yükselen 

-Görüntü alan vatandaşlar
-Çekilen güvenlik şeridi
-Köprünün girişinden görüntü alan vatandaşlar
-AFAD aracı

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Dicle Barajındaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesinin çekmek için vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü’ye akın etmeye başlayınca güvenlik güçleri olası risklerin önüne geçmek için çareyi köprüyü kapatmakta buldu. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesini çekmek için vatandaşlar Dicle Nehri üzerindeki köprülere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar olayı görüntülemek için merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü’ye akın etmeye başlayınca güvenlik güçleri olası bir risk durumuna karşı tarihi köprünün her iki tarafına da girişi yasaklayarak güvenlik şeridi çekti. AFAD ekipleri bölgede hazır durumda beklerken vatandaşlar da köprünün giriş kısmından cep telefonlarıyla görüntü almaya devam etti.
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