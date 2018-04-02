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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnsan zinciriyle otizme dikkati çektiler - ZONGULDAK

İnsan zinciriyle otizme dikkati çektiler - ZONGULDAK

- Etkinlikten detaylar - El ele tutuşarak oluşturulan insan zinciri - Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın konuşması - Mavi balonların gökyüzüne bırakılmasıİnsan zinciriyle otizme dikkati çektiler - Zonguldak 'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık bir kilometre boyunca insan zinciri oluşturan kalabalık, gökyüzüne binlerce balon bıraktıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla insan zinciri oluşturuldu.Ereğli Belediyesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Otizmi Fark Etmek İçin El Ele" etkinliği, sahil bandında gerçekleştirildi.
Bozhane mevkisinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, amfi tiyatroya kadar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu ve belediye tarafından dağıtılan balonları gökyüzüne bıraktı.Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren engelliler ve rehabilitasyon merkezleri ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

"Bugünden sonra da birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz." diyen Uysal, "Bu çocuklarımızın yanlarında olup onları fark edersek, rehabilitasyon süreçlerine destek verirsek; bu çocuklarımız hayatlarını idame ettirebilirler. Biz, bu çocuklarımız ve onların ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından ilçede rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler, gösteriler sundu. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen öğrencilerin "Erik dalı gevrektir" türküsü eşliğinde ortaya koydukları dans beğeniyle izlendi.Etkinliğe, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Ali Azar, Ereğli Belediyesi başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Rehabilitasyon Gökyüzü Alabalık Öğrenciler İnsan Zinciri 

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