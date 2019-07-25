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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar...O anlar kamerada

İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar...O anlar kamerada

Kurtarma anı

Boğulma Tehlikesi Harekete Geç Sağlık Ekipleri Yükselen İnsan Zinciri 

-Vatandaşların denizin dalgalarına aldırış etmeden boğulma tehlikesi atlatan şahısları kurtarmak için el ele zincir oluşturması

( HATAY )- Hatay'da denizde dalgalara kapılan kişi film sahnelerini aratmayacak şekilde kurtarıldı HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Barınak mevkisinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahilde bulunan vatandaşlar arkaya yükselen dalgalara aldırış etmeden boğulma tehlikesi geçiren ve kimliği öğrenilemeyen şahsı kurtarmak için harekete geçti. Dalgalara arasında kalarak zor anlar yaşayan kişiye sahilde bulunan çok sayıda vatandaş el ele tutunarak dalgalara aldırış etmeden ulaşmaya çalıştı. İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
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