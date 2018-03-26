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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İnsan yüzlü balıklar ilgi odağı oldu İzle

İnsan yüzlü balıklar ilgi odağı oldu İzle

İnsan yüzlü sapan balıklarının tezgahta görüntüsü

Alışveriş Deniz Kızı Cilt Bakımı İnsan Yüzü Cep Telefonu 

-Vatandaşların ilginç balıkları izlemesi
-Bir vatandaşın cep telefonu ile balıkların fotoğraflarını çekmesi
-Çocuğu ile pazara gelen bir kişinin balığı ilgiyle izlemesi
-Çocuğun korkarak balığa dokunması
-Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat ile röportaj
-Balıkların, balıkçıların elinde görüntüsü
-Balıkların tezgaha yerleştirilmesi

( MERSİN )- Mersin'de balıkçıların ağına takılan insan yüzlü balıklar, görenleri hayrete düşürüyor- Balıkçıların tezgahlarını süsleyen ilginç balıklar, balık almak için pazara gelen insanların ilgisini çekerken, balığın yağının cilde iyi geldiği öne sürüldü MERSİN

- Mersin'de balıkçıların ağına takılan insan yüzlü balıklar, görenleri şaşırtıyor. 'Sapan' adı verilen ilginç balıklar tezgahları süslerken, balığın yağının cilde iyi geldiği öne sürüldü. Mersinli balıkçılar, Akdeniz açıklarında insan yüzünü andıran ve denizlerde ender görülen sapan balığı yakaladı. Mersin Balık Pazarında, balıkçıların tezgahını süsleyen 1 metrenin üzerindeki iki sapan balığı, alışverişe gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tezgahlarda insan yüzünü andıran balıkları gören vatandaşlar, önce büyük bir şaşkınlık yaşıyor ardından cep telefonlarıyla bu ilginç balıkların fotoğraflarını çekiyor. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, balıkçılar arasında 'deniz kızı' da denilen sapan balığının normalde açık denizlerde yaşadığını, bu dönemde Kıbrıs açıklarında da rastlandığını ifade etti.
Balığın göz, dudak, karın bölgesi gibi insana benzeyen garip bir yapısı olduğunu söyleyen Polat, sağlık açısından da çok faydalı bir balık olduğunu savundu. Balığın yağının güzellik uzmanlarınca cilt bakımında kullanıldığını söyleyen Polat, "Bu balığın yağının cildin üzerindeki yanıklar, lekeler, egzama gibi her türlü cilt rahatsızlığına faydası var" dedi.

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