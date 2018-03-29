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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İnsan tacirlerine operasyon İzle

İnsan tacirlerine operasyon İzle

Polis kamerasından görüntü

( MUĞLA )- Muğla Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GİM) ile KOM Şube Müdürlüğünce Muğla merkezli 8 il'de eş zamanlı insan ticareti organizatörlerine yönelik operasyon düzenlendi.
MUĞLA

İnsan Ticareti Yakalama Kararı Göçmen Kaçakçılığı Suç Örgütü Terör Örgütü 


- Muğla kıyı şeridinden denizden teknelerle düzensiz göçmen kaçakçılı yapan suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla, İstanbul, İzmir, Tokat, Kocaeli, Kastamonu, Manisa ve Edirne illerinde bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Suç örgütünün tamamen deşifre edilmesine yönelik olarak geçmiş tarihlerde birbirinden farklı şehirlerde 17 göçmen kaçakçılığı olayına suçüstü yapılmış, toplamda 450 göçmen kaçmak üzereyken organizatörleri ile birlikte yakalanırken, 17 organizatörün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konduğu açıkladı.
Operasyon kapsamında PKK terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan iki kişinin yurtdışına kaçmak üzere iken yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi. Bu sabah başlatılan 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 82 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, ülke tarihinin en geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıdığı açıklandı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 29 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
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