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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnsan kafası bulunan barajda arama çalışmaları yeniden başladı

İnsan kafası bulunan barajda arama çalışmaları yeniden başladı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

A Haber Jandarma Ormanlı Alzheimer Hastası Alzheimer 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Bulunan parçaların iki hafta önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil'e ait olduğu tahmin ediliyor. Sabahın ilk saatleriyle birlikte arama kurtarma ekipleri yeniden bölgede arama yapmaya başladı.
Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), geçtiğimiz 14 Temmuz'da evinden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı. Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy barajına yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış kafa bulundu. Çoban durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafa kime ait Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bölgede bulunan kafanın ardından ekipler bölgede tekrar arama çalışmalarına başladı.
Ekipler ormanlık alanda alzheimer hastası Remzi Çitil'in diğer parçalarını bulmak için her yeri didik arıyor.
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