İnsan kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi - MERSİN Haberi
- Adliyeden görüntü - Zanlıların adliyeye getirilmeleri - Adliyeye giriş Mersin 'deki insan kaçakçılığı operasyonu - Bir teknede 112 Suriye uyruklunun yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildiMERSİN (AA) - Mersin 'de bir teknede 112 Suriye uyruklunun yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, 5 ayrı ülke tarafından aranan T.K. organizatörlüğündeki kişilerin insan kaçakçılığı yaptığının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 112 Suriye uyruklu göçmenle birlikte yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Bugün bir zanlının daha emniyete gelip teslim olmasıyla birlikte 3'ü Suriyeli toplam 9 şüpheli, Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mersin 'de beş ayrı ülke tarafından aranan T.K. organizatörlüğündeki kişilerin insan kaçakçılığı yapacağının belirlenmesinin ardından yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 şüphelinin, 112 Suriye uyruklu göçmeni Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri belirlenmiş, düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alınmıştı