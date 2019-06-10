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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı

İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı

-Zanlıların görüntüsü

( SİVAS ) SİVAS

Tutuklama Talebi Akalan İnsan Kaçakçılığı Harekete Geç Kontrol Noktası 


- Sivas’ın İmranlı ilçesinde insan kaçakçılığı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Sivas’ın İmranlı ilçesinde Polis kontrol noktasını 300 metre mesafede duran bir araç ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri aracın yanına gitmek isterken araçtan çıkar 6 kişi kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamacanın neticesinde aracın sürücüsü olduğu anlaşılan D.K. ve yanında bulunan arkadaşı E.M. ile Afgan uyruklu 4 kişi yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları anlaşılan D.K. ve E.M. polis tarafından göz atına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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