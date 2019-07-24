İnsan kaçakçıları kıs kıvrak yakalandı Haberi



- Bodrum’da Yunanistan’a insan kaçıran 5 kişi Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca kıs kıvrak yakalandı. 1 çocuğun kayıp, 8 mültecinin denizden sağ kurtarıldığı olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi. Dün sabah saatlerinde Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos adasına yasadışı yolarla geçmek isteyen mülteci teknesi Akyarlar açıklarında batmıştı. Batan tekne bulunan 9 kişiden 8’i Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış, 8 yaşındaki bir kız çocuğu ise Ege Denizinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekipleri hem denizden, hem havadan ve sahil şeritlerinde kız çocuğunu aramış, dün denizde bulunmayan çocuk için bugün de aramalara devam etti. Olayın ardından inceleme başlatan Bodrum İlçe Jandarma komutanlığı güvenlik kameralarını incelemeye alındı. Yapılan araştırma sonucu mültecileri getirilen araç plakasıyla aracı kullanan Erol D. isimli şahısa ulaşan jandarma ekipleri daha sonra soruşturmayı genişletti. Bitez mahallesinde bulunan bir otele baskın düzenleyen ekipleri, Mültecileri Yunanistan’a götürmek için para alan Suriyeli Abdurrezzak E. E., göçmeleri bulundukları illerden Bodrum getiren ve Yunanistan’a gitmelerini organize eden Filistinli Muhammed N. C., organizatörlerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen otel sahibi Nihat Ö. ve Derya Ö. isimli şahısların Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kom Takip timi tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ekipler otelde yaptıkları aramalarda ise 3 adet can yeleği, 5 adet şaminer ve 1 adet bot şişirme pompası da bulduğu öğrenildi.

