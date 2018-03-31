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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi levhalarını çalan hırsızlar kamerada

İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi levhalarını çalan hırsızlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Güzergah Akalan Hırsız Kaçış Polis Ekipleri 

-Hırsızların geçişi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir parktaki İnsan Hakları Bildirgesi Beyanname levhalarını çalan hırsızlar, polis ekiplerinin yaptığı başarılı çalışmalarla kıskıvrak yakalandı. Levhaları çalan hırsızların görüntüsü kameraya yansıdı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalınan malzemelerin satın alınan şahıstan teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, "25 Mart 2018 günü saat 09:30 sıralarında Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan İnsan Hakları Anıtının önüne ve arkasına monteli, üzerinde “İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi” yazılı olan levhaların çalınması olayı ile ilgili olarak; şüpheli şahısların kaçış güzergahını görebilecek KGYS kameraları incelendiğinde, hırsızlık olayını 16 Mart 2018 günü saat 05:00 sıralarında 4 şahsın gerçekleştirdiği ve bu şahısların da hırsızlık suçundan kayıtları olan; A.Ö., S.Ç., V.K. ve M.D. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden V.K. ve A.Ö. 29 Mart 2018 günü, S.Ç. ve M.D. 31. Mart 2018 günü, şüphelilerin çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen ve hırsızlık suçlarından kayıtları olan A.K. ise 31 Mart 2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çalınan malzemeler şüpheli A.K. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslim edilmiştir" denildi.
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