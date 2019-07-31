İnşaattan düşen kişi yaralandı - ADANA

- İnşaat halindeki binanın dış görüntüsü - Ambulanstan detay - Ambulansta yaralı işçiye ilk müdahalenin yapılması - Ambulansın olay yerinden ayrılması - Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ve bilgi alması Adana 'da inşaattan düşen kişi yaralandıADANA(AA) - Adana 'da, inşaat halindeki binanın ikinci katından düşen kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Hastahaneler kavşağındaki inşaat halindeki binadan birinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Çeşitli yerlerinden yaranan Aydın Keleş (28) ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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