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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - BOLU

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - BOLU

- İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Olay yerinden detaylar Bolu 'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiBOLU (AA) - Bolu 'da 4 katlı inşaatın çatısından düşen 58 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Doktor Akın Çakmaçı Bulvarı'nda 4 katlı inşaatın çatı katında çalışan Rahmi Özketin, dengesini kaybederek düştü.Öztekin'in düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Öztekin'in hayatını kaybettiğini belirlendi.Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Öztekin'in cenazesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Çatı Katı Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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