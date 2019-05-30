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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Hastane Başsağlığı Cenaze Gesi 

-HASTANE DETAY

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın 4. Katından aşağıya düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı bir inşaatın 4.katında çalışan Cuma Çakır (51), dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşerek ağır yaralanan Cuma Çakır,, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı haber alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım hastaneye gelerek cenaze yakınlarına başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (KA)
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