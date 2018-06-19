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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İnşaatta sıkışan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

İnşaatta sıkışan yavru köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı Haberi

İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILAN YAVRU KÖPEKLER

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Irak 


- Girdiği inşaata sıkıştığı yerde mahsur kalan iki yavruyu, annesinin havlaması ve bölgeyi terketmemesi üzerine İtfaiyenin çabaları sonucunda kurtarıldı. Zonguldak Alaplı İlçesi Kılburnu mevki üzerinde olan terk edilmiş metruk bina içerisinden gelen havlama sesleri üzerine, bölge sakinleri bir köpeğin binada mahsur kalmış olabileceğini düşünerek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaatın açık olduğu ve içeride kimse bulunmadığı için içeri girdi. İtfaiye ekipleri terk edilmiş evin içine girdikten sonra sesin geldiği bölgeye gitti. Önceden kullanılmayan eşyaların arasına sıkıştığı gören itfaiye ekipleri iki yavru köpeğini kurtardılar. Kurtarılan yavru köpekleri itfaiye tarafından tekrar sokağa bırakıldı. (EY-OA
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