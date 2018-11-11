Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İnşaatta iskele çöktü: 4 yaralı - SİVAS

İnşaatta iskele çöktü: 4 yaralı - SİVAS

- İnşaat alanından görüntü - Polis ekiplerinden detaylar - Çöken iskelenin fotoğrafları Sivas 'ta inşaatta iskele çöktü: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesi'ndeki bir kolej inşaatının 3. katında, beton atıldığı sırada iskele çöktü.İskelede bulunan 4 işçi düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralı işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane İskele Çöktü Gesi Kullar 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı