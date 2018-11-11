İnşaatta iskele çöktü: 4 yaralı - SİVAS

- İnşaat alanından görüntü - Polis ekiplerinden detaylar - Çöken iskelenin fotoğrafları Sivas 'ta inşaatta iskele çöktü: 4 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesi'ndeki bir kolej inşaatının 3. katında, beton atıldığı sırada iskele çöktü.İskelede bulunan 4 işçi düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yaralı işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.