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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İnşaatta çalışan kız kardeşler erkeklere taş çıkarıyor İzle

İnşaatta çalışan kız kardeşler erkeklere taş çıkarıyor İzle

Kızların çalışma detayları

Ev İnşaatı Kız Kardeş 

-Kum ve taş temizleme
-Briket taşıma ve yakın ve uzak planlar
-Torun Ayşegül ve nine Ayşe ile röp

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta Ayşe ve Sema Işık kardeşler, ninelerinin yaptırdığı ev inşaatının temelini toprakla dolduruyor briket taşıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Ayşe ve Sema Işık isimli kız kardeşler, Kümperli Mahallesinde ninelerinin yaptırdığı ev inşaatında çalışıyor. Kız kardeşler, evin temelindeki toprak ve kaya parçalarını ellerindeki kazma ve küreklerle düzlemeye çalışıyor. Briket ve inşaat malzemelerini zorlanmadan taşıyan ve evin yapımında çalışan Ayşegül Işık, inşaatta kendi istekleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ninelerine yardım ettiklerini söyleyen Işık, “Burada ninemin evini yapımında elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Şuanda buranın temelini toprakla doldurmaya çalışıyoruz. Bende aslında köyde yaşamıyorum, zor oluyor ancak yardım ediyoruz sadece. Kendi isteğimiz ile çalışıyoruz ve bazen briket taşıyoruz, bazen taşlarını kayalarını temizliyoruz. Elimizden geldiği kadar evin temelini oluşturuyoruz” dedi.
Yardım edecek kimsesinin olmadığı için torunlarının çalıştığını söyleyen Ayşe Işık ise, “Oğluma ev yaptırıyorum ve torunlarım da burada bana yardım ediyor. Zor-kolay yapıyorlar ne yapsınlar, başka yardım edecek kimsem yok” diye konuştu.

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