İnşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralı - MERSİN

- Çöken inşaattan görüntü - İnşaat çevresindeki polis ve vatandaşlar Mersin 'de inşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralıMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toroslar Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı inşaatın beton kalıbı çöktü.Bu sırada kalıbın üzerinde bulunan 3 işçi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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