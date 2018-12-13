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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İnşaatlardan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı İzle

İnşaatlardan hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı İzle

Sanıkların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Elektrik Kablosu Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Adliyeye girişleri
-Asayiş Şube yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 2 ayrı inşaattan hırsızlık yapan 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi'nde S.T'ye ait inşaattan 66 adet su bataryası ile Yeni Mahalle'de E.E.T.'ye ait inşaattan 25 bin lira değerinde 66 adet klozet düğmesi, 66 adet küçük vana ve 300 metre elektrik kablosu çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak yaptıkları araştırma sonucu her iki inşaattan da hırsızlık yaptıkları iddia edilen E.K.(20), E.Ç.(20) ve B.E.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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