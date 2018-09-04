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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İnşaatın temelinde göçük: 1 ölü - AYDIN

İnşaatın temelinde göçük: 1 ölü - AYDIN

- Olay yerinden detaylar - İnşaat alanından görüntüler - Polis ekiplerinin incelemeleri - Olay yerinde vatandaşlardan detaylar Aydın 'da inşaatın temelinde göçük: 1 ölüAYDIN (AA) - Aydın 'da inşaatın temelinde meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde inşaat işçisi Çetin Uzun'dan (54) bir süre haber alamayan yakınları, iş arkadaşlarına haber verdi.İnşaata gelen arkadaşları, Uzun'un inşaatın temel kısmında meydana gelen göçüğün altında kaldığını fark etti.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Uzun'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı.Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

A Haber 

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