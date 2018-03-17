İnşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

-İşçinin düştüğü inşaat

-Sağlık ekiplerinin diğer işçilere müdahalesi

-Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri incelemesi



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da inşaatın çatısından düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Akın Çakmakçı Bulvarı üzerinde 4 katlı inşaatın çatı kısmında çalışan 58 yaşındaki Rahmi Öztekin isimli işçi, çatıdan düştü. Öztekin’in düştüğünü gören diğer işçiler durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztekin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinin emniyet şeridiyle kapatılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Öztekin’in iş arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sinir krizi geçiren 1 kişi de olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.i. Rahmi Öztekin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

