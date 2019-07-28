Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İnşaatın çatısındaki tehlikeli çalışma havadan görüntülendi

İnşaatın çatısındaki tehlikeli çalışma havadan görüntülendi

drone görüntüsü

İnşaat Alanı Güvenlik Önlemi Emniyet Kemeri 

-İşcilerin metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi olmadan çalışmaları
-İnşaattan detaylar
-genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir inşaatın çatısında çalışan işçilerin ölüme davetiye çıkardığı o anlar havadan görüntülendi. Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir bina inşaatının çatısında çalışan işçilerin güvenlik önlemlerini gözardı ederek çalışmaları yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikteki çatının kenarında çalışan işçiler, ölüme davetiye çıkardı. Çalışmaların yapıldığı inşaat alanında baret ve emniyet kemeri takması gereken işçiler, kurallara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü. İşçiler eğimli olan çatıda rahatça dolaştılar. İşçilerin tehlikeli çalışma anı ise havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı