İnşaatın çatısındaki tehlikeli çalışma havadan görüntülendi

-İşcilerin metrelerce yükseklikte güvenlik önlemi olmadan çalışmaları

-İnşaattan detaylar

-genel ve detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde hiçbir güvenlik önlemi olmadan bir inşaatın çatısında çalışan işçilerin ölüme davetiye çıkardığı o anlar havadan görüntülendi. Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir bina inşaatının çatısında çalışan işçilerin güvenlik önlemlerini gözardı ederek çalışmaları yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikteki çatının kenarında çalışan işçiler, ölüme davetiye çıkardı. Çalışmaların yapıldığı inşaat alanında baret ve emniyet kemeri takması gereken işçiler, kurallara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdü. İşçiler eğimli olan çatıda rahatça dolaştılar. İşçilerin tehlikeli çalışma anı ise havadan görüntülendi.

