İnşaatın çatısı yandı - SİVAS

- İnşaatın çatısı yandı - Yanan çatının görüntüsü ve işçilerin müdahaleye etmeye çalışması İnşaatın çatısı yandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir inşaatın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.Şeyhşamil Mahallesi'nde bir inşaatın çatısında yangın çıktı. İnşaat işçileri bir süre müdahale ettikleri yangını söndüremeyince, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım