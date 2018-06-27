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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı - KONYA

İnşaatın 4'üncü katından düşen işçi yaralandı - KONYA

- Olayın yaşandığı inşaat genel görünüm - Polis ekiplerinin incelemesi - İşçinin düştüğü asansör boşluğu ve olay yerinde kalan ayakkabısı - Genel detayKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki inşaatın 4. katında çalışan sıva ustası Serdar Eraslan, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.Yaralanan Eraslan, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hastane Gesi Asansör Boşluğu 

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