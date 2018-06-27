İnşaatın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşen sıvacı yaralandı

-İnceleme yapan polis ekipleri

-Genel detay



( KONYA - HD) KONYA



- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında sıva ustası olarak çalışan Serdar E., dengesini kaybederek 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Kum zemin üzerine düşerek yaralanan Serdar E., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Adrese gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerken olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ARÖ-AH-

