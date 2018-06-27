Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaatın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşen sıvacı yaralandı

İnşaatın 4’üncü katından asansör boşluğuna düşen sıvacı yaralandı

İnşaat genel görüntüsü

Polis Gesi Asansör Boşluğu Polis Ekipleri 

-İnceleme yapan polis ekipleri
-Genel detay

( KONYA - HD) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın inşaatında sıva ustası olarak çalışan Serdar E., dengesini kaybederek 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Kum zemin üzerine düşerek yaralanan Serdar E., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Adrese gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerken olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ARÖ-AH-
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı