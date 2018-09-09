İnşaatın 13. katında canlarını hiçe sayarak çalıştılar İzle



- Sivas’ta yapımı devam eden inşaatın 13. katında iş güvenliği tedbirleri almadan çalışan işçi, rahatlığı ile dikkat çekerken görenlerin ise yürekleri ağızlarına geldi. Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın 13. katında çalışan işçilerin, ölüm tehlikesine rağmen hiç bir iş güvenliği tedbiri almadan çalışmaları dikkat çekti. Bir çok kişinin izlemeye bile cesaret edemeyeceği şartlarda çalışan işçilerin rahatlığı gözlerden kaçmadı. Bir işçi 13. katta hiç bir koruma tedbiri bulunmayan tahtaların üzerinde zeminde yürüyormuş gibi hareket etmesi görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

