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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İnşaatı denetlerken çukura düştü Haberi

İnşaatı denetlerken çukura düştü Haberi

Olay yerinden detaylar

Hastane İnşaat Alanı Sağlık Ekipleri 

-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL )- 8 metrelik çukura düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı İSTANBUL

- Kadıköy’de devam eden inşaatı denetleyen Ercan Ortaç isimli vatandaş, 8 metrelik çukura düştü . Ortaç, düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla kurtarıldı. Olay Kadıköy Buhariye Caddesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre devam eden inşaatı denetlemeye gelen Ercan Ortaç isimli inşaat denetçisi, 8 metrelik çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çukura düşen Ortaç’ı yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda çukurdan çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Ortaç, hastaneye kaldırıldı. Ortaç’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle cadde üzerinde bulunan tramway seferleri de bir süre durduruldu. ( HK-
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