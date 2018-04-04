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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İnşaata iskele kuran Suriyeli işçiyi elektrik çarptı

İnşaata iskele kuran Suriyeli işçiyi elektrik çarptı

İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

İlk Müdahale İtfaiye Merdiveni Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Elektrik Çarptı 

-Ambulansa taşınma
-Hastane görüntüleri
-Detay

( KOCAELİ -HD) - İnşaata iskele kurarken elektrik çarpan işçiyi itfaiye kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir inşaatta iskele kurma çalışması yaptığı sırada elektrik çarpan Suriyeli işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi, Çiftlik Mahallesi, 4028 Sokak’ta bir inşaatın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatı yapılan binanın dışına iskele kurma çalışması yapılmaktaydı. Bu sırada orada çalışan Musab Salih isimli, Suriye uyruklu işçiyi elektrik çarptı. Kazanın etkisiyle olduğu yere yığılan işçi binanın 3’üncü katında kaldı. O sırada arkadaşlarının kaza geçirdiğini fark eden diğer işçiler 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından ilk önce inşaata gelen elektrik kesildi. Sonrasında ekipler elektrik çarpan Salih’i kurtarma çalışmalarına başladı.
Mahsur kaldığı yerden itfaiye merdiveni ile kurtarılan Salih, sağlık ekiplerine teslim edildi. Salih’e ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, işçiyi tedavisi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis olayla iliği inceleme başlattı.
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